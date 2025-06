Santo Stefano del Sole, la tragedia di Carmine: attesa per i funerali Muore solo in casa, trovato dopo giorni: i suoi animali avevano iniziato a cibarsi del corpo

La comunità di Santo Stefano del Sole è sotto choc per la tragica morte di Carmine G., il 78enne trovato morto in casa lunedi mattina. L'uomo viveva da solo in una casa di campagna nella periferia del piccolo comune irpino ed era seguito da tempo dai servizi sociali del comune di Santo Stefano del Sole, che aveva nominato un amministratore. Sono stati proprio i delegati del comune ad arrivare sul posto, dopo che una vicina dell'uomo aveva rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo.

Morto da giorni e sbranato in parte dagli animali domestici con cui viveva, il corpo di Carmine è stato trovato così, in avanzato stato di decomposizione. Un cane e tre gatti vivevano con l'anziano che sarebbe morto alcui giorni prima. Solo in seguito, secondo una prima ispezione esterna effettuata dal medico legale, gli animali avrebbero iniziato a cibarsi del corpo senza vita dell'uomo. La salma resta nell'obitorio, dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in attesa dei funerali.