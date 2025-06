Postamat esploso a Grottaminarda: si indaga dopo il ritrovamento dell'auto La struttura si è difesa bene dall'attacco della criminalità

E' sotto sequestro, nel deposito Aci di Gabriele Bello ad Ariano Irpino, la giulietta ritrovata sotto un ponte dell'autostrada Napoli-Canosa a Grottaminarda, (eccola in queste immagini) dopo il raid compiuto ieri notte ai danni delle poste.

Ignoti hanno fatto esplodere il postamat, non centrando però l'obiettivo. La tecnica della marmotta, questa volta ha fallito. Lo hanno accertato subito gli artificieri giunti da Napoli in supporto ai carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, con più equipaggi presenti sul posto, insieme al capitano Ludovica Arrabito. Ecco il servizio andato in onda nel Tg di Otto Channel.

Lo sportello, uno dei più rinomati e confortevoli della provincia ha dimostrato di essere ben strutturato e sicuro contro gli attacchi della malavita.

Non sono mancati i disagi all'utenza. Sul posto anche gli operai del comune su disposizione del sindaco Marcantonio Spera giunto sul posto. Si lavora per restituire al più presto l'importante servizio dopo i gravissimi danni subiti.