Riforma della giustizia, i penalisti a confronto a Cervinara L’appuntamento è per il prossimo 12 giugno alle 15,30 presso la sala della Cultura di Piazza Trescin

I penalisti irpini scelgono Cervinara quale scenario del prossimo convegno organizzato in occasione del quarantennale della Camera Penale Irpina. L’appuntamento è per il prossimo 12 giugno alle 15,30 presso la sala della Cultura di Piazza Trescine.

Il tema, di grande attualità, sarà la riforma costituzionale della giustizia, in corso di approvazione nei due rami del Parlamento e con ogni probabilità oggetto di un futuro referendum costituzionale. L’incontro, patrocinato dal Comune di Cervinara e aperto alla società civile proprio perché riguardante un tema sul quale saranno i cittadini ad avere l’ultima parola, vedrà la partecipazione di importanti relatori quali la Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, il Dott. Edoardo Cilenti, Componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura, il Prof. Nico D’Ascola, Ordinario di Diritto Penale nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ai lavori prenderanno parte anche il Presidente della Camera Penale Irpina, Avv. Gaetano Aufiero, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Avv. Fabio Benigni, il Segretario della sottosezione dell’’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino, Dott. Fabrizio Ciccone. Il dibattito, moderato dall’Avv. Francesco Perone, sarà concluso dall’Avv. Luigi Petrillo.

Al termine del convegno, a cura dell’associata culturale La Valle, sarà presentato l’ultimo libro di Stefania Craxi “All’ombra della storia”.