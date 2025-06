Baiano, malore fatale durante la crociera: muore sessantenne irpino Inutili i tentativi di rianimarlo, Florino Sbarra è morto sul colpo

di Paola Iandolo

Florino Sbarra ha perso la vita dopo un malore mentre era in viaggio con amici e familiari. La notizia della tragica morte del sessantenne di Baiano, si è diffusa ieri sera nella comunità irpina. Per l'uomo si sono rivelati inutili i tentativi di soccorso posti in essere dal personale della nave che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

L'uomo era in crociera con un gruppo di amici e i familiari, quando la vacanza per festeggiare il compleanno si è trasformata in tragedia. Il viaggio che è diventato dramma. E' quanto vissuto a bordo di una nave della compagnia Msc da una comitiva del Baianese.