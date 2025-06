Avellino, accusato di evasione dai domiciliari: assolto il dj Omar D'Argenio Determinate la documentazione presentata dal legale sulle sue condizioni di salute

di Paola Iandolo

E' stato assolto con la formula piena il dj Omar D’Argenio, accusato di evasione dagli arresti domiciliari. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando durante un controllo i militari dell'arma non lo trovarono. Immediata la denuncia per evasione. La Procura della Repubblica di Avellino aveva chiesto la condanna dell’imputato a un anno e sei mesi di reclusione, ritenendo che il silenzio da parte dell’uomo fosse indizio sufficiente per sostenere la tesi dell’evasione.

La tesi difensiva

La difesa, rappresentata dall’avvocato penalista Danilo Iacobacci, ha smontato l’impianto accusatorio insinuando un margine di dubbio sulla reale assenza dell’uomo in casa. Infatti ha sostenuto e dimostrato - presentando anche una corposa documentazione medica - che D'Argenio si sarebbe potuto trovare all’interno dell’abitazione al momento del controllo, senza però percepire la presenza dei militari a causa delle sue condizioni fisiche.