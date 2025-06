Sturno, moglie e figli segregati in casa: condannato a cinque anni di reclusione Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti di moglie e figli A.G. 42enne di Sturno è stato condannato a 5 anni di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche. L'uomo difeso dall'avvocato Enrico Matarazzo è stato condannato, inoltre al pagamento delle spese processuali e alla provvisionale di 15mila euro a favore delle vittime.

Inizialmente gli inquirenti gli contestavano anche il reato di torture, accuse decadute dal termine dell'udienza preliminare. Il pubblico ministero al termine della sua requisitoria ha invocato una condanna a 8 anni di reclusione. Tra novanta giorni verranno depositati le motivazioni della sentenza di condanna di primo grado emessa dal tribunale di Avellino.

I figli e la moglie per venti lunghi anni sono stati costretti a vivere in una condizione estrema, segregati in casa, obbligati a subire violenze di ogni genere senza aver nessun rapporto sociale. Il 30 settembre del 2022 i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno messo fine all’incubo di questa famiglia arrestando il responsabile.