Venticano choc, uomo trovato morto sul trattore: si indaga Tragedia nelle campagne del paese. L'uomo aveva 62 anni

Tragedia nelle campagne di Venticano, dove un uomo di 62 anni è stato rinvenuto privo di vita a bordo del proprio trattore, all’interno dei terreni agricoli della sua azienda. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 11 giugno 2025.

I carabinieri e i primi rilievi sul posto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso. Dai primi rilievi effettuati emergerebbe che a provocare la morte sia stato un colpo d’arma da fuoco. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non viene esclusa quella di un gesto autolesionistico e neanche quella di un tragico incidente. Gli accertamenti continuano per verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto.