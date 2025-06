Imprenditore suicida a Venticano, comunità a lutto: "Siamo distrutti" L'uomo, 66anni, è salito a bordo del suo trattore e si è sparato

Lo cercavano e lo hanno ritrovato morto. La caccia era la sua altra grande passione, per questo motivo deteneva regolarmente e legalmente l' arma con cui ha deciso di mettere fine alla sua vita.

La comunità di Venticano è sotto choc per la morte di un imprenditore 66enne, che ieri pomeriggio ha deciso di togliersi la vita. M. D. N. Le iniziali dell'uomo trovato morto nel suo terreno, a bordo del suo trattore.

Uomo solare e imprenditore

Persona solare e molto attiva fino a qualche tempo fa anche nel sociale non ha mai preoccupato i suoi familiari, che adesso sono sconvolti come tutti quelli che lo conoscevano. Nessuno sospettava che l'uomo fosse preda di momenti di sconforto. In paese tutti parlano di una tragedia inspiegabile.

La ricostruzione dei carabinieri

Venticano (AV). Nella serata di ieri, personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto in quella c.da Ilici dove, all'interno di un terreno agricolo, è stato rinvenuto cadavere un 66enne del posto.

La dinamica

L'uomo, dopo essere giunto nel terreno di sua proprietà, è salito a bordo di un trattore e si è sparato un colpo alla tempia con una pistola legittimamente detenuta (rinvenuta e sottoposta a sequestro).

La salma al Moscati

L'autorità giudiziaria, dopo l'ispezione del medico legale, ha disposto che la salma fosse traslata presso l'obitorio dell'ospedale "Moscati" di Avellino per il successivo esame autoptico. Indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.