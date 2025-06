Mirabella, incidente sulla Statale 90: tra i feriti una donna incinta Ieri sera l'incidente frontale

Nella serata di ieri personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto lungo la strada statale 90, dove, per cause in corso di accertamento, si e’ verificato un sinistro stradale frontale tra due autovetture condotte da due uomini di 36 e 25 anni.

Feriti in ospedale

Quest'ultimo e' stato trasportato presso il P.S. dell’ospedale “Moscati” di Avellino, mentre il primo autista e la passeggera, in stato interessante, sono stati trasportati presso il P.S. dell’ospedale di Ariano Irpino, non in pericolo di vita. Procedono i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano.