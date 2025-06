Avellino, scomparsa la professoressa Mesto: "Aiutatemi a trovare mia madre" L'appello sui social del figlio: nessuna notizia di mia madre da ieri

È stata segnalata ad Avellino la scomparsa della professoressa Roberta Mesto, vista per l’ultima volta nel pomeriggio di martedì 17 giugno intorno alle ore 16 in piazza San Ciro, nel capoluogo irpino. La segnalazione dei familiari è stata presentata alle forze dell'ordine, che sinergicamente e sotto l'egida della prefettura cercano la signora. Momenti di grande apprensione per i familiari che sui social rilanciano foto e appello per trovare la docente.

"Sto cercando mia madre la professoressa Roberta Mesto. L'ultimo avvistamento è stato il giorno 17 giugno 2025 ad Avellino in piazza San Ciro, alle ore 16 circa ed indossava un vestito blu, una borsa nera e sandali di colore beige. Ha capelli neri corti e occhi castano scuro.

Potrebbe essere in stato confusionale. Se qualcuno dovesse avvistarla, per favore, mi contatti in privato. Grazie" - spiega il figlio della donna, che ha postato anche la foto della donna, così da agevolare le ricerche ed eventuali segnalazioni.