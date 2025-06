Solofra, incidente all'imbocco della Galleria di Monte Pergola: code e disagi Auto imbottigliate nella coda, un tamponamento blocca il traffico

Non c'è pace per la galleria di Monte Pergola a Solofra. Nel tardo pomeriggio un tamponamento, avvenuto all'imbocco della galleria a Solofra, ha creato altri disagi per gli automobilisti in transito.

Lunghe code e disagi in entrambi i sensi di marcia

È servito l'arrivo di Anas e forze dell'ordine per disciplinare il deflusso delle auto. Il tamponamento, avvenuto tra un furgone e un'auto, ha paralizzato il traffico intorno alle ore 18. Ennesima giornata di passione per il Raccordo e cittadini della Valle dell'Irno. Intanto domani sera la galleria di Monte Pergola chiude per lavori di manutenzione. Protestano sindaci e cittadini per l'eterna incompiuta , collegamento strategico sul raccordo ad alta percorrenza.