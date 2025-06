Cervinara, accusato di maltrattamenti alla madre e sorella: rinviato a giudizio Il processo per l'uomo rinviato a giudizio inizierà a dicembre prossimo

di Paola Iandolo

Con le accuse di maltrattamenti in famiglia: R.M. di Cervinara è stato rinviato a giudizio. Il processo per il giovane accusato di condotte violente nei confronti dell'anziana madre e della sorella per questioni di proprietà inizierà a dicembre davanti al giudice Eligiato del tribunale di Avellino.

L’indagine è partita dopo la denuncia della vittima. La madre dell’indagato ha raccontato ai poliziotti che il figlio la maltrattava e le rivolgeva costantemente un atteggiamento violento e aggressivo.Condotte reiterate nel tempo anche nei confronti della sorella, per questioni economiche.

L'uomo, difeso dall'avvocato Michele Florimo, ha sempre contestate le accuse mosse nei suoi confronti. La difesa - nel dibattimento che prenderà il via a dicembre - cercherà di dimostrare la completa estraneità ai fatti e dunque l'innocenza del proprio assistito.