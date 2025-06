Esplode trasformatore allo scalo ferroviario: fiamme alla stazione elettrica Paura nella Valle del Cervaro a Savignano Irpino

Un forte boato e in pochi secondi una densa nube di fumo nero altissima. Mattinata di paura nella Valle del Cervaro allo scalo di Savignano Irpino, dove per cause in corso di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco un trasformatore a trazione elettrica della sottostazione che alimenta il sistema ferroviario.

Sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri insieme al personale delle ferrovie dello stato. Fortunatamemte non si registrano feriti. Il transito ferroviario al momento è sospeso lungo la tratta Roma-Bari-Lecce in attesa delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Come pure l'energia elettrica nella zona interessata da attività commerciali e abitazioni. Un treno merci è fermo allo scalo di Montaguto-Panni.