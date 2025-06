L'ultimo saluto a Guido Giovanni Marro: addio figlio della Valle Cervinara, oggi i funerali del 31enne agente penitenziario

Valle Caudina in lacrime per l'ultimo saluto a Guido Giovanni Marro, agente della polizia penitenziaria, figlio sincero di una terra che conosce il dolore come lingua antica, morto in un tragico incidente stradale. Oggi a Cervinara si sono tenuti i funerali del 31enne morto a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Fuori e dentro la chiesa di Gesù Misericordioso in centinaia hanno voluto dare l'ultimo saluto a Guido Giovanni.

L'incidente mortale

Il 31enne ha perso la vita lo scorso 17 giugno mentre viaggiava a bordo della sua auto, quando si è scontrato con un'auto. Il giovane era un agente della polizia penitenziaria in servizio a Saluzzo. Guido Giovanni Marro lascia la madre Sabatina, il padre Severino e la sorella Francesca.

Il ricordo del Sappe

Un giovane collega stimato e benvoluto, appassionato del suo lavoro” lo ricordano dal carcere di Saluzzo dove lavorava. Anche il SAPPe si stringe con commozione attorno alla famiglia e ai colleghi della Casa Circondariale di Saluzzo “Quando muore un appartenente al Corpo, è tutta la Polizia Penitenziaria a indossare il lutto. È tutta la nostra comunità – fatta di turni, sacrifici e senso di appartenenza – a fermarsi. Guido non era solo un motociclista. Era un servitore dello Stato. Un collega. Uno di noi” si legge sul sito ufficiale della polizia penitenziaria.