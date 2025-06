Montoro, auto incendiate si segue la pista dolosa: 4 casi in 15 giorni, è giallo Venerdì notte due auto distrutte in via Vigna: paura nella frazione San Felice

Si indaga a Montoro sul doppio raid incendiario avvenuto in via Vigna. Due autro distrutte e altri due casi avvenuti in altre zone del comune della Valle dell'Irno. Negli ultimi quindici giorni si sono regi strati altri due raid incendiari nel comune di Montoro. Nel primo, è stata presa di mira l’auto dell’assessora all'Urbanistica, Stefania Siano, nella frazione Piazza di Pandola. Dopo una settimana si è registrato un altro rogo nella frazione Borgo. Ad andare distrutto nell'incendio un carroattrezzi di una associaizone di volontariato, ma in uso a un 49enne per piccoli lavori. Indagini aperte dei carabinieri e nessun collegamento apparente tra i 4 casi, ma l'inquietante escalation di fuoco e fiamme nelle notti montoresi resta al centro delle indagini degli inquirenti.

Due auto distrutte in via Vigna

Lo scorso venerdì intanto due le auto distrutte nella frazione San Felice. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte, nella notte venerdì e sabato, divorando due vetture. Sono stati numerosi i residenti che hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Solofra e sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l’incendio .

L'ipotesi del dolo, la verità dalla videosorveglianza

Le vetture appartengono a due uomini del posto, rispettiva mente di 35 e 40 anni, già noti alle forze dell’ordine. Secondo una primissima ricostruzione le fiamme sarebbero state appiccate in sequenza: prima ad un’auto e, subito dopo, all’altra. Sono stati sentiti i proprietari dei veicoli che hanno detto di non aver ricevuto minacce, intimidazioni o richieste estorsive. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per raccogliere elementi utili alle indagini. Non sono sta ti trovati inneschi, ma ci sarebbero elementi che fanno propendere per l'inquadramento dei fatti in un contesto doloso.