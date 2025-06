Questura Avellino, arrivano nuovi funzionari: Benvenuti Galante e Riacciardelli Oggi l'insediamento

Il Questore della provincia di Avellino Dott. Pasquale Picone stamani ha accolto negli Uffici di via Palatucci la Dott.ssa Valerie Marie Galante e il Dott. Francesco Ricciardelli, due Funzionari laureati in giurisprudenza e con Master di II livello in “Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza”. I Funzionari faranno parte della squadra della Polizia di Stato di Avellino.

Il commissario Galante, il curriculum

Il Commissario Dott.ssa Galante Valerie Marie, assegnata alla Questura di Avellino al termine del 113 corso per Funzionari, ha frequentato la scuola militare della Nunziatella. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi "Federico II" di Napoli, ha maturato esperienze lavorative anche nella Polizia Penitenziaria.

Il commissario Ricciardelli, il curriculum

Il Commissario Capo Dott. Francesco Ricciardelli che ha frequentato il 110 corso per Funzionari, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno, proviene dalla Questura di Ravenna dove ha ricoperto l'incarico di Dirigente la Digos. Il Dott. Ricciardelli andrà a svolgere l'incarico di Capo di Gabinetto del Questore, la Dott.ssa Galante completerà il tirocinio operativo in Questura.

Il Questore, i Funzionari, il personale della Polizia di Stato e le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno augurano ai nuovi arrivati un proficuo lavoro a servizio della collettività.