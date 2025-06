Avellino, Condoni falsi: la Guardia di Finanza sequestra i registri La Procura sequestra i registri dell'archivio di Edilizia e Urbanistica del Comune

Inchiesta sui condoni: continuano le indagini dell’ Aliquota di Pg della Guardia di Finanza e Digos coordinate dal Procuratore Airoma.

La Procura sequestra i registri dell'archivio di Edilizia e Urbanistica del Comune. Il Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e il magistrato che coordina le indagini, il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro hanno disposto il sequestro dei registri cartacei di catalogazione e protocollo dell' Archivio storico che contiene le istanze dirette al settore Edilizia Urbanistica del Comune di Avellino. Nel mirino dei pm tutti gli atti e i documenti relativi al Settore Edilizia ed Urbanistica.

Un sequestro che conferma dunque come gli sviluppi dei primi accertamenti sul caso scoppiato da qualche settimana a Piazza del Popolo stiano producendo nuove necessità di indagini da parte della Procura di Avellino. I magistrati di Piazza del Popolo hanno infatti aperto un fascicolo per falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico.

Secondo l'ipotesi su cui stanno indagando i militari delle Fiamme Gialle dell'Aliquota di Pg della Procura e la Digos, alcuni proprietari di immobili abusivi avrebbero utilizzato protocolli relativi a istanze di condono per i quali il comune non mai evase da parte del comune di Avellino.