Muore sulla Variante, il figlio è grave: Grottaminarda piange la signora Rita L'incidente mortale. Il sindaco: siamo distrutti. Addio ad una donna gentile e perbene

Ancora sangue sulle strade, ancora croci e morte sull'asfanto in provincia di Avellino. Ieri a Grottaminarda è morta a 72 anni Rita Casanova in un tragico incidente stradale lungo la Variante SS 90. Versa in condizioni gravissime all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino suo figlio, anche lui coinvolto nel violento frontale tra la Panda su cui viaggiavano e la Mercedes Classe C, che viaggiava nella direzione opposta di marcia. Un frontale violentissimo che non ha lasciato scampo a Rita Casanova, e in cui sono rimasti feriti suo figlio e l'altro automobilista, che viaggiava a bordo della seconda vettura coinvolta, anch'egli ricoverato al Moscati.

Rita donna splendida e perbene

Profondo dolore a Grottaminarda per il tragico incidente di ieri pomeriggio, avvenuto sulla Variante alla SS 90. "Le strade, purtroppo, continuano a mietere vittime innocenti - dice il sindaco -. Il Sindaco, l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale, facendosi portavoce di questo sentimento di dolore e sconcerto da parte della comunità, esprimono vicinanza alle famiglie coinvolte ed in segno di rispetto rinviano a data da destinarsi la seduta di Consiglio comunale prevista per oggi. Sentimenti di cordoglio alla famiglia Casanova - Di Pietro. La Signora Rita una persona splendida, perbene, gentile, rimasta vedova in giovane età ha cresciuto da sola, e al meglio, due figli altrettanto perbene e gentili; lascerà un ricordo indelebile nelle persone che l'hanno conosciuta.

L'impatto frontale

Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ierii, martedì 24 giugno, alle ore 14:45 circa. La scena che si sono trovati di fronte i soccorritori è stata drammatica, con una delle due auto in fiamme e la vittima e i due feriti fuori dai veicoli. L'impatto è avvenuto nella zona della variante Grotta–Ariano, nel territorio di Grottaminarda.

La dinamica

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, con a bordo un uomo di 42 anni su una vettura, e la signora Rita di 73 anni con il figlio di 33 anni sull’altra. A seguito del violento impatto, quest’ultima auto ha preso fuoco. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio. Tutti i passeggeri si trovavano già all’esterno dei veicoli.