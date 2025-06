Avellino, Aste Ok: notificati otto avvisi di richiesta di rinvio a giudizio Il 15 ottobre è fissata l'udienza preliminare davanti al tribunale di Napoli

di Paola Iandolo

La DDa di Napoli dopo aver le indagini bis, chiede il processo per i presunti componenti del “clan delle aste”. Otto imputati hanno ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per il 15 ottobre prossimo. Udienza che si celebrerà davanti al gup Mariarosaria Battaglia di Napoli per i componenti del processo chiuso nell’aprile scorso con un'ordinanza- sentenza di remissione degli atti alla Procura perché il capo di accusa doveva essere riferito a un clan autonomo e non al Nuovo Clan Partenio. I PM antimafia Henry Jhon Woodcock e Simona Rossi hanno firmato i nuovi avvisi con la richiesta di rinvio a giudizio per goi otto accusati di associazione e concorso esterno e una sfilza di reati fine.

I destinatari dei nuovi avvisi

Hanno ricevuto gli avvisi Aprile Armando Pompeo, difeso dall’avvocato Alberico Villani; Barone Antonio, difeso di fiducia dall’avvocato Claudio Botti e dall’avvocato Caterina Migliaccio; Dello Russo Carlo, difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero; Formisano Gianluca, difeso dall’avvocato Carlo Taormina; Livia Forte, difesa dagli avvocati Roberto Saccomanno e Alfonso Furgiuele del foro di Napoli; Nicola Galdieri, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Claudio Davino del foro di Napoli; Damiano Genovese, difeso dagli avvocati Gerardo Santamaria e Claudio Mauriello; Pagano Beniamino, difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero.

Contestata l'esistenza di un Clan Autonomo

Alla luce della sentenza ordinanza di remissione del Tribunale di Avellino, agli otto indagati viene contestato “di aver promosso, costituito, organizzato e partecipato… nella reciprocaconsapevolezza dell’apporto causale fornito da ciascuno di essi e dei reciproci ingiusti vantaggi e profitti, a un’associazione di tipo camorristico, operante in Avellino e provincia”.Nello specifico quella “promossa, costituita, diretta e organizzata da Galdieri Nicola, Dello Russo Carlo, Pagano Beniamino, Forte Livia, Aprile Armando Pompeo, Genovese Damiano, Formisano Gianluca e Barone Antonio (ovvero con il concorso esterno degli ultimi due).