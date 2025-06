Si spacciano per operatori Cup, l'Asl di Avellino lancia l'alert L'Azienda raccomanda di ignorare il messaggio

La truffa corre anche sul filo del Cup. L'alert viene lanciato dalla Asl di Avellino, guidata da Mario Ferrante, che denuncia il tentativo di truffa da parte di ignoti: attraverso un sms si spacciano per operatori del Centro unico di prenotazione con la richiesta di essere urgentemente contattati per importanti comunicazioni. Il numero da chiamare è un 899, numero a pagamento a beneficio dei truffatori. L'allarme è scattato dopo numerose segnalazioni di cittadini all'Urp e al Call center della Asl. L'Azienda raccomanda di ignorare il messaggio, eliminarlo e non richiamare.