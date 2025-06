Abbandono animali, sanzioni più pensati: fenomeno crudele, chi vede denunci Avellino, Polizia in campo

La Polizia di Stato ha lanciato un nuovo spot di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, un fenomeno che non è solo crudele ma anche un reato previsto dal Codice Penale.

Abbandonare un animale significa lasciarlo solo, spaventato e in pericolo, un atto che va fermamente condannato. Inoltre, con le nuove disposizioni del Codice della Strada, chi abbandona animali può incorrere in sanzioni severe, compresa la sospensione della patente di guida. Questo perché un animale disorientato e impaurito in mezzo alla strada rappresenta un serio pericolo non solo per sé stesso, ma anche per automobilisti e pedoni pertanto, in caso di incidenti stradali, le conseguenze penali saranno a carico del proprietario che l’ha abbandonato.

La campagna #SENONTIPORTONONPARTO della Polizia di Stato invita tutti i cittadini a fare la propria parte per prevenire questo grave fenomeno, rispettando gli animali e rispettando la legge. Per chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri di emergenza per avvisare le Forze dell’Ordine.

Non esistono scuse: l’abbandono è un reato e chi lo commette sarà perseguito con tutto il rigore previsto dalla legge. Proteggere gli animali significa anche proteggere la sicurezza di tutti.