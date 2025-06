Atripalda, vandali in azione al Parco delle Acacie: il monito del sindaco Al vaglio misure per la tutela dell'area presa nuovamente di mira dai vandali

di Paola Iandolo

Vandali in azione al Parco delle Acacie di Atripalda. Danneggiati i servizi igienici. Arriva il monito del sindaco della cittadina del Sabato, Paolo Spagnuolo: "Questi gesti incivili, compiuti da pochi irresponsabili, danneggiano tutti: famiglie, bambini, anziani e cittadini che ogni giorno frequentano e vivono il parco. Non si tratta solo di un danno materiale, ma di un’offesa al decoro urbano e alla dignità della nostra comunità". Il primo cittadino amareggiato per l'ennesimo danneggiamento va avanti e precisa "Abbiamo deciso di non pubblicare ulteriori immagini dei danni per rispetto verso i cittadini: le condizioni in cui sono stati ritrovati i bagni sono sgradevoli e offensive per la sensibilità di chiunque. Serve la collaborazione di tutti".



Spagnuolo preannuncia l'intenzione di adottare misure più incisive per scoraggiare il susseguirsi di episodi analoghi in danno dei beni pubblici: "Non possiamo più tollerare che il patrimonio pubblico venga distrutto da chi non ha alcun rispetto per il prossimo. Invitiamo chiunque sia testimone di atti simili a segnalarli tempestivamente alle autorità competenti. Il Comune sta valutando nuove misure per la tutela dell’area, ma il vero deterrente è la coscienza collettiva: solo con rispetto e responsabilità possiamo prenderci cura dei nostri spazi comuni. Il rispetto dei beni pubblici è un dovere civico. Facciamo ognuno la propria parte", conclude il sindaco.