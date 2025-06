Con passamontagna e guanti assaltano tabacchi: i carabinieri bloccano la banda Recuperato un telo con all'interno oltre 1200 pacchetti di sigarette di cui 10 elettroniche

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, nel proseguire la costante azione di controllo del territorio promossa dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, ha intensificato, in questi ultimi giorni, la propria azione di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria.

Sulla base di tali disposizioni, la Compagnia di Avellino ha coordinato mirate azioni preventive nel capoluogo irpino e nella città del Sabato, disponendo l'impiego di diversi equipaggi.

I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza.

Ad Avellino, questa notte, il tempestivo intervento di una "gazzella" ha costretto ad una precipitosa fuga tre malviventi a bordo di una station wagon. Allertati dalla Centrale Operativa i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti presso la sede di una rivendita di tabacchi, per un furto in atto. Giunti sul posto, i militari hanno subito notato, all'esterno della rivendita, l'auto con motore acceso, cofano posteriore aperto e con due persone a bordo e una terza persona all'interno dell'esercizio che, alla vista della pattuglia, si dava a precipitosa fuga salendo a bordo del veicolo, facendo perdere le loro tracce.

I militari, nella circostanza, non sono riusciti a bloccarli ma hanno recuperato un telo con all'interno oltre 1200 pacchetti di sigarette di cui 10 elettroniche, restituendoli al legittimo proprietario. I tre soggetti erano travisati con passamontagna e guanti neri e hanno fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale, dopo aver forzato la saracinesca. Tutt'ora in corso gli accertamenti dei Carabinieri anche attraverso l'utilizzo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area interessata.

leri mattina, durante il servizio perlustrativo, sono stati intercettati, a bordo di un veicolo - nei pressi del centro abitato di Atripalda - tre pregiudicati di origini georgiane, che si aggiravano tra le abitazioni senza fornire alcun giustificato motivo della loro presenza. Per i tre, sottoposti anche a perquisizione personale e veicolare, è scattata l'immediata proposta per l'emissione del "Foglio di via Obbligatorio" da quel comune.

L'impegno dei militari dell'Arma, volto a garantire sicurezza e prevenire reati predatori, proseguirà nei prossimi giorni con un monitoraggio costante, sia nelle ore diurne che notturne, assicurando la presenza incessante sul territorio a tutela della comunità.

Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al "112" ogni situazione sospetta o comportamenti anomali: la sicurezza del territorio è un obiettivo comune, raggiungibile grazie alla sinergia tra Forze dell'Ordine e cittadini.