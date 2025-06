Avellino, ladri di bicicletta: tre a processo con giudizio immediato I tre indagati sono accusati di furto aggravato

di Paola Iandolo

Per il furto di due monopattini e per il tentativo di furto di una bicicletta elettrica: disposto il processo per i presunti responsabili. Il furto dlela bici non è andato a buon fine per l’ intervento di una persona che li aveva bloccati lungo il Corso Vittorio Emanuele. Ma i due monopattini elettrici parcheggiati sempre lungo il Corso di Avellino erano stati sottratti mentre i proprietari erano all’ interno di un negozio.

Per questi furti avvenuti nell’agosto del 2023 la Procura di Avellino ha disposto il processo nei confronti di tre indagati, un sessantanovenne di Montemiletto, già noto alle forze dell’ordine, un trentaseienne di Monteforte Irpino ed un ventenne della città capoluogo. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino, Antonella Salvatore ha firmato nei confronti dei tre indagati un decreto di citazione diretta a giudizio. Per i tre, difesi dagli avvocati Rolando Iorio e Francesco Pecchia, ci sarà prossimamente l’udienza predibattimentale.