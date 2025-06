Cervinara, la tragedia di Antonio: lascia moglie e figli: siamo distrutti Lutto e cordoglio nel comune caudino. Ieri l'incidente: ferito anche il figlio di 12 anni

Dolore che si aggiunge a dolore a Cervinara, dove un 40enne di Cervinara, Antonio Stanzione, padre di tre figli, ha perso la vita nella serata di ieri in un incidente stradale. La comunità della Valle Caudina è sotto choc: dieci giorni fa, un altro centauro originario di Cervinara aveva perso la vita in un incidente stradale in provincia di Cuneo. La vittima, alla guida della sua moto, con il figlio di 12 anni a bordo, era uscito per una passeggiata dirigendosi verso contrada Coppola, una zona di montagna molto frequentata nel periodo estivo, quando si è scontrato frontalmente con un'auto proveniente dalla direzione opposta. L'uomo è morto sul colpo; il ragazzo, ricoverato al "Moscati" di AVELLINO, è rimasto ferito ma non correrebbe pericolo di vita. La moglie, in attesa di un altro bambino, è stata colta da malore ed è sotto osservazione medica. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare la dinamica.