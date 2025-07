Processo Aias: discussioni da ripetere, la sentenza slitta a settembre A determinare la ripetizioni delle discussioni l'ingresso nel collegio del magistrato Corona

di Paola Iandolo

Non ci sarà la sentenza - prevista per oggi - per il processo denominato “Aias-Noi con Loro”. I giudici del Tribunale collegiale di Avellino hanno infatti rilevato - alla luce del ritorno nello stesso collegio giudicante del magistrato Lorenzo Corona - per effetto di una pronuncia della Corte di Cassazione, la necessità di riproporre le discussioni da parte di Procura e dei difensori. La Cassazione ha stabilito che le discussioni delle parti devono essere definite davanti al collegio che deve emettere la sentenza. Dunque discussioni da ripetere.

Così il prossimo 15 luglio ci sarà nuovamente la prima parte delle discussioni e a settembre potrebbe arrivare la sentenza a distanza di otto anni dai fatti. Si tratta del processo nato dalle indagini delle Fiamme Gialle e della Procura di Avellino nel 2017 Il procedimento, avviato nel 2017, per cui erano state chieste dalla Procura condanne per gli imputati, tra cui l’ex presidente dell’AIAS Gerardo Bilotta e la presidente dell’associazione Noi con Loro, Annamaria Scarinzi.