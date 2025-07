Avellino, inchiesta sui condoni falsi: scatta la terza ordinanza di demolizione L'opera da demolire si trova in contrada Bosco dei Preti

Rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in contrada Bosco dei Preti. Il contenuto della terza ordinanza di demolizione. A firmarla il dirigente del Sued del Comune di Avellino Luigi Angelo Cicalese per un’altra vicenda legata ai “condoni” finita nel mirino della Procura della Repubblica di Avellino. In questo caso si tratterebbe uno dei sette abusivi emersi dalle indagini condotte dall'Aliquota di Pg delle Fiamme Gialle e della Digos di Avellino, per cui sono stati anche firmati degli avvisi dopo il sequestro dei registri del Settore comunale.

Il modus operandi smascherato dagli inquirenti ha evidenziato come in questo caso - si evince dalla stessa ordinanza - nel giugno del 2021 era stata trasmessa la documentazione inerente alla pratica di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003. Lo scorso 16 maggio il Responsabile dello Sportello Condono ha comunicato a titolare del condono e al suo tecnico l’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, per la verifica della legittimità del titolo edilizio in sanatoria. Ma il 9 giugno è stato disposto la demolizione “in quanto emanato sulla base di presupposti e dichiarazioni rivelatesi mendaci”.