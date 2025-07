Avellino: nuovo rinvenimento di smartphone in carcere Apparecchi di ultima generazione, schede e cavetti usb occultati all'interno dei materassi

Nuovi rinvenimenti di martphone nella casa circondariale di Avellino. A darne notizia il responsabile della segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi Raffaele Troise.

Nella mattinata odierna, durante una perquisizione ordinaria, sono stati rinvenuti 5 smartphone di ultima generazione, con tanto di schede e di cavetti usb, il tutto occultato all’interno dei materassi.

Un lavoro eccellente svolto dagli agenti, egregiamente coordinati dall’Ispettore di sorveglianza, che continuano a garantire il rispetto e le regole all’interno del penitenziario del capoluogo Irpino diretto da Maria Rosaria Casaburo.

Operazioni, queste, che sa da un lato dimostrano l’elevata professionalità della polizia penitenziaria, dall’altro mettono in risalto le criticità legate all’introduzione ed alla detenzione di oggetti non consentiti quali, come in questo caso, telefoni cellulari e che necessitano di interventi urgenti, quali maggiori risorse destinate proprio a contrastare il fenomeno .

Il plauso della Uilpa polizia penitenziaria agli agenti ribadendo che la sicurezza delle carceri passa soprattutto dal rispetto e dal supporto di chi lavora in prima linea.