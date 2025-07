Montoro, investe bambino in bici: prima fugge poi torna sul luogo del sinistro Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'investimento che non ha avuto conseguenze gravi

di Paola Iandolo

Attimi di paura sono stati vissuti a Montoro, dove è stato investito un ragazzino in bicicletta. Il conducente dapprima si è dato alla fuga poi è tornato a piedi in via San Francesco, nella frazione Torchiati.

L'uomo era a bordo di uno scooter quando ha investito un ragazzino in bicicletta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. Il ragazzo investito è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Una volta ritornato sul luogo dell'incidente, l’uomo responsabile dell'investimento del bambino, è stato accompagnato in caserma per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono tutt'ora in corso.