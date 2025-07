Atripalda, finta rapina al centro scommesse: giudizio immediato per due indagati Il processo per i due che hanno scelto il rito ordinario inizierà il 14 luglio

di Paola Iandolo

Inizierà il 14 luglio il processo per A.R e S.F. accusati della rapina al centro scommesse di Atripalda. La procura di Avellino ha chiesto e ottenuto il giudzio immediato per i due finiti ai domiciliari per le accuse di rapina, poi riqualificata in furto aggravato dal gip del tribunale di Avellino, dopo gli interrogatori di garanzia. Ad incastrare - i due che si eranno accordati con il cassiere del centro scommesse - sono state le immagini del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio.

Il colpo venne messo a segno alle 14 del 6 gennaio. Prima del colpo ci sarebbero stati ben due incontri presso una stazione di servizio di Avellino tra il ventitreenne cassiere dell’agenzia di scommesse A.D.A (giudicato con rito abbreviato in primo grado) e i due presunti autori A.R. e S.F. finiti prima in carcere e poi ai domiciliari con l'attenuazione della misura da parte del gip del tribunale di Avellino.