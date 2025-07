Donna colta da malore in un supermercato, salvata da agente fuori servizio E' accaduto in un supermercato di Atripalda

Provvidenziale l'intervento di un poliziotto fuori servizio che ha salvato la vita a una donna colta da un malore all'interno di un supermercato di Atripalda. E' accaduto nella tarda mattinata. Improvvisamente la signora che era all'interno per fare la spesa, si è accasciata a terra, perdendo conoscenza.

Fortunatamente in quel momento vi era il poliziotto, oltre altri clienti del supermercato, che senza perdere tempo ha prestato i primi soccorsi alla donna, mentre era in arrivo un'ambulanza. Il personale sanitario ha preso in carico la signora trasportandola d'urgenza al Pronto Soccorso del Moscati, dove è arrivata con un codice rosso.

Qui il team dei medici dell'area di emergenza del Moscati hanno subito attivato il protocollo per stabilizzare la donna. Fortunatamente ora è fuori pericolo, anche grazie al pronto intervento dell’agente e al tempestivo arrivo dei soccorsi. Un gesto di grande prontezza e umanità che testimonia ancora una volta l’impegno e il senso del dovere delle Forze dell’Ordine anche al di fuori dell’orario di servizio.