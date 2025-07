Mirabella Eclano, Giovanni muore a 41 anni: "Paese in lutto vicini ai familiari" Il cordoglio del sindaco Ruggiero

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso Giovanni D. L., 41 anni, morto in un cantiere a Torre Le Nocelle domenica pomeriggio. Lutto e cordoglio a Mirabella Eclano, dove Giovanni viveva e lavorava. Residente a contrada San Pietro è morto domenica pomeriggio, mentre si trovava in visita in un cantiere nel comune irpino. Le cause del decesso sono al momento in fase di accertamento. Le ipotesi prevalenti sono quelle di un malore improvviso. Era con suo padre Giovanni quando improvvisamente si è sentito male, finendo al suolo. E' morto improvvisamente e inutili sono stati i soccorsi. "Siamo addolorati e vicini ai familiari - dichiara il sindaco di Mirabella Eclano Ruggiero -. L'intera comunità eclanese è in lutto per questo tragico decesso che lascia addolorato ogni cittadino del territorio".

Intervento delle autorità e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato le indagini coordinate dal sostituto procuratore Luigi Iglio della Procura di Avellino. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto. La salma è stata trasferita alla sala mortuaria dell’ospedale Moscati di Avellino, dove rimane in attesa degli accertamenti medico-legali. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Mirabella Eclano, paese di origine del quarantunenne.