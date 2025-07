Mirabella, morte nel cantiere del 41enne: un infarto fulminante la causa I funerali verranno celebrati oggi pomeriggio alle 17.00 nella Chiesa Madre di Mirabella

di Paola Iandolo

Potrebbe essere stato un infarto a causare la morte del 41enne di Mirabella Eclano, decediuto in un cantiere a Torre Le Nocelle insieme al padre, domenica pomeriggio, quando improvvisamente si è accasciato. Nonostante i soccorsi siano stati allertati tempestivamente, per lui non c’è stato nulla da fare. Questa l’ipotesi più probabile per la quale anche i medici legali che hanno effettuato l'autopsia propendono, ma la relazione medico-legale verrà depositata tra 90 giorni.

Al momento sono tre gli iscritti nel registro degli indagati per la morte dell'artigiano e sono difesi dall'avvocato Claudio Frongillo. La loro iscrizione è un atto dovuto per consentire di poter far piena luce sull'accaduto. Ieri pomeriggio la salma dell'artigiano è stata consegnata ai familiari e oggi pomeriggio, alle ore 17:00, si terranno i funerali presso la Chiesa Madre di Mirabella Eclano. Dolore e sconcerto a Mirabella Eclano. La comunità locale resta profondamente colpita dalla tragedia che ha coinvolto l’artigiano.