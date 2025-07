Cervinara, diffidati i proprietari di terreni infestati da erbacce e sterpaglie il primo cittadino ricorda che la prevenzione è uno strumento per tutelare il bene comune

di Paola Iandolo

Cervinara: diffidati i proprietari di terreni infestati da erbacce, sterpaglie e rifiuti. Il Comune di Cervinara, attraverso l’intervento della Polizia Locale, ha provveduto a diffidare numerosi proprietari di terreni in evidente stato di abbandono. L’azione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione promosso dall’Amministrazione comunale volto a tutelare la salute pubblica e a ridurre il rischio di incendi boschivi, particolarmente elevato durante la stagione estiva. I terreni oggetto di provvedimento risultano infestati da erbacce, sterpaglie e rifiuti vari, in condizioni che rappresentano un potenziale pericolo sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia per la propagazione di incendi, mettendo a rischio l’ambiente, la sicurezza e la tranquillità della comunità.

La Polizia Locale ha comunicato che vigilerà attentamente sull’effettiva esecuzione delle operazioni di pulizia e messa in sicurezza da parte dei proprietari. Qualora le diffide non venissero ottemperate nei tempi stabiliti, si procederà all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. E’ bene precisare che in caso di incendi che dovessero interessare i terreni non bonificati, ogni eventuale danno sarà posto a carico dei soggetti già diffidati, con responsabilità anche penali. La sicurezza del nostro territorio non è negoziabile. Eventuali segnalazioni saranno gradite e poste al vaglio dell’ufficio tecnico per la individuazione dei proprietari e dalla polizia locale per le diffide e le sanzioni. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaboarare e a prendersi cura delle proprie proprietà.