Inferno Monte Pergola, da lunedì solo tir in galleria: sindaci dal prefetto Da lunedì scatta il nuovo dispositivo per la galleria di Solofra sul Raccordo Avellino-Salerno

Da lunedi 4 agosto rivoluzione traffico sul Raccordo Avellino-Salerno. Solo i tir potranno attraversare la galleria di Monte Pergola a Solofra e inizia l'estate di passione per automobilisti e residenti della valle dell'Irno, alle prese con nuovi disagi tra caos, code e piani di viabilità alternativa. E sono 10 i sindaci della zona che hanno scritto al Prefetto Rosanna Riflesso. Lunedì in prefettura ci sarà un vertice per fare il punto sulla criticità innescata da lavori nel tunnel, che consentono il transito in una sola canna, e il nuovo provvedimento dell'Anas per favorire il transito delle aziende conserviere.

Solo tir nel tunnel

Dal 4 agosto al 6 settembre 2025, la Galleria Monte Pergola sarà chiusa alla circolazione dalle 10.00 alle 14.00, salvo che per TIR del trasporto pomodori, ambulanze e mezzi di emergenza. Questo accadrà tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nelle altre fasce orarie, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi, il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo ad oggi in vigore. La decisione, presa in Prefettura su richiesta della Federazione Autotrasportatori, penalizza ancora una volta i cittadini.

Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha ammesso di non aver potuto opporsi, anche a causa dei cantieri in corso sulla Napoli-Bari. Ma i disagi saranno pesanti non solo per Solofra, ma anche per Montoro e Serino, già provate da anni di viabilità precaria.

La galleria costruita negli anni 60

La galleria, costruita negli anni ’60, è in attesa di un restyling che l’Anas promette di concludere entro luglio 2026. Intanto, però, la Valle dell’Irno resta ostaggio di continui lavori, che rendono gli spostamenti in auto dei rischiosi percorsi ad ostacoli.