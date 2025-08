Cervinara, disordini al centro di accoglienza: intervengono i carabinieri I disordini nel centro di accoglienza per minori per la sparizione di un cellulare

di Paola Iandolo

Scoppiano disordini nel centro di accoglienza per minori in via Carlo Del Balzo. A causare il caos sarebbe stata la scomparsa del telefono cellulare di uno degli ospiti. Una sparizione che ha provocato una forte reazione all’interno del centro di accoglienza per minorenni non accompagnati che si trova in via Carlo Del Balzo a Cervinara.

Probabilmente, i giovani ospiti si sono affrontati tra di loro. Ma per avere la certezza i carabinieri stanno effettuando le indagini. l carabinieri - tempestivamente sono intervenuti - hanno avviato le indagini. Da una prima ricostruzione sembra che i giovani ospiti si sono colpiti con calci e pugni. Tanto che è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti almeno due pattuglie dei carabinieri delle stazioni di San Martino Valle Caudina e Cervinara.