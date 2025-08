Lega: chiusura galleria Solofra, auspichiamo intervento ministro Salvini L'appello urgente del dirigente provinciale Massimo Picone

“La chiusura della galleria Monte Pergola di Solofra determina gravi problemi alla mobilità del territorio, con un sovraccarico per i Comuni del comprensorio e disagi per cittadini e attività. Auspichiamo soluzioni alternative da parte dell’Anas e l’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini”. Ad affermarlo è il dirigente provinciale della Lega, Massimo Picone.

“L’interdizione del transito veicolare nel tunnel – prosegue l’esponente politico – per lavori di manutenzione, con il dirottamento del traffico veicolare su percorsi alternativi lungo strade provinciali e comunali, si ripete anche quest’anno, nel pieno dell’estate, arrecando problemi enormi alla comunità e alle istituzioni locali e aumentando così i rischi per gli automobilisti, in termini di sicurezza stradale.

A complicare la situazione ha contribuito anche il concomitante intervento lungo l’autostrada Napoli-Bari, all’altezza di Monteforte, che non ha consentito di dirottare il transito dei tir sull'A16.

Alla fine, pertanto, è andato in scena un copione già visto, frutto evidentemente dell’assenza di un’adeguata programmazione da parte dell’ente preposto, che tenga conto di tutti i fattori in gioco.

Comprendiamo quindi l’esasperazione dei sindaci della zona, ai quali va il nostro pieno sostegno, che chiedono maggiore attenzione e soprattutto una svolta sul riassetto delle infrastrutture.

Ci auguriamo che l’incontro convocato oggi in prefettura tra i rappresentanti istituzionali possa servire a raccogliere gli elementi utili per definire una ipotesi di revisione del piano di circolazione”.

“Da parte nostra - conclude Picone -, tramite gli organismi dirigenti irpini della Lega, siamo pronti a chiedere al ministro Salvini di farsi carico di questa delicata situazione, ascoltando le istanze del territorio e verificando l’agibilità delle proposte avanzate, garantendo prospettive affidabili per le infrastrutture e i servizi nella Valle dell’Irno e dintorni e più in generale in provincia di Avellino”.