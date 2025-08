Quindici, ancora due incendi dolosi: in azione la macchina dell'anticendio Lotta contro il tempo delle squadre della protezione civile per salvare ettari di bosco dalle fiamme

di Paola Iandolo

Piromani scatenati nel Vallo di Lauro. Bruciano ancora i boschi che conducono in località Madonna della Neve e Santa Cristina. Neanche il tempo di domare le fiamme che ieri mattina avevano interessato due montagne, quella di Taurano e quella di Moschiano,che oggi altri due grossi incendi stanno devastando ettari di bosco nel comune di Quindici e la stessa zona di località Santa Cristina a Moschiano.

In quest'ultimo caso non è escluso che le fiamme abbiano ripreso vigore dopo che ieri c'era stato il primo rogo. Il vento potrebbe aver alimentato nuovamente il vecchio focolaio di ieri. Impegnata la macchina dei soccorsi: sul posto il personale antincendio della Comunità Montana, della Protezione Civile Regionale con mezzi aerei e i Vigili del Fuoco. Decine gli ettari di bosco andati in fiamme.