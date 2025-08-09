Montemiletto, incendio boschivo di vaste dimensioni: individuato il piromane Decine i roghi sui quali sono impegnate squadre dei vigili del fuoco e dell'antincendio

di Paola Iandolo

I Carabinieri avrebbero individuato il presunto rpiromane dell’incendio che, dal pomeriggio sta interessando il territorio comunale di Montemiletto. Le aree colpite comprendono le zone di Cesura, Fornace e, contemporaneamente, il Parco Bosco. Un incendio vasto che vede impegnate diverse squadre dei viigili del fuoco e della protezione civile.

Le fiamme, alimentate dalle condizioni climatiche avverse, non sono ancora state domate. Sul posto sono all’opera i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati in su più fronti del territorio irpino. Infatti sono decine i roghi che hanno caratterizzato questa giornata.



