Forino, dopo 24 ore di ricerche Marika è stata ritrovata Le ricerche

È stata ritrovata Marika Di Maio, la donna di 32 anni scomparsa da Forino nella serata di ieri, sabato 9 agosto. Le forze dell’ordine e i volontari impegnati nelle ricerche hanno localizzato la ragazza.

Massimo riserbo sulle condizioni della giovane

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di Marika né sulle circostanze del suo ritrovamento.

Droni e unità cinofile in azione

Le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco di Avellino e dai Carabinieri, si erano estese sia nel centro abitato di Forino sia nelle aree rurali circostanti, con l’ausilio di droni e unità cinofile.