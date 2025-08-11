Tragedia a Montemiletto, lutto per la morte di Pasquale Dello Iacono L'anziano stroncato forse da un infarto

Dolore e cordoglio a Montemiletto per la morte di Pasquale Dello Iacono, 74 anni, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il decesso ha sconvolto la piccola comunità guidata dal sindaco Minichiello. Pasquale una volta rientrato nella sua casa a contrada Bagno, dopo aver partecipato ai soccorsi per spegnere il rogo che ha distrutto molti ettari di vegetazione in paese, è morto. Intanto è stato arrestato il piromane responsabile dell'incendio. Si tratta di una persona del posto.

L'arresto del piromane

I carabinieri di Mirabella Eclano, in collaborazione con il Gruppo Forestale, hanno rapidamente identificato e arrestato il responsabile, ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Origine dolosa dell’incendio

Le indagini hanno confermato l’origine dolosa del rogo, che ha interessato diverse contrade e messo a rischio abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono state condotte da vigili del fuoco, protezione civile e comunità montana, con un fronte di fuoco ancora attivo ma circoscritto. L’evento si inserisce in un fine settimana critico per l’Irpinia, con incendi simultanei in varie località a causa di condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del fuoco, come alte temperature e vento.