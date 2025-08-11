Montoro, appiccano il fuoco all'immondizia: incendio domato da un passante In azione due ragazzini in bici, ma il peggio è stato scongiurato dall'intervento di un passante

di Paola Iandolo

Domenica sera movimentata a Montoro in località Sant’Eustachio, dei ragazzi in bicicletta hanno bruciato un cumulo di spazzatura lasciata dai residenti. Le fiamme in pochissimo tempo si sono avvicinate all’abitazione, ma grazie al tempestivo intervento di un passante è stato scongiurato il peggio.

Infatti il rogo ha rischiato di coinvolgere il portone in legno. All'interno vi era il nucleo familiare che non si è reso conto di nulla, ma grazie all’intervento tempestivo di un passante sono state spente in tempo e sono state scongiurate conseguenze ben più gravi.