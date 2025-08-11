Sbanda si schianta contro la cappella votiva e muore, tragedia a Trevico Incidente mortale sulla Provinciale 144: perde la vita 80enne di Scampitella

Questa mattina, lungo la Strada Provinciale 144, un 80enne di Scampitella ha perso il controllo della sua Fiat Panda, andando a collidere contro una cappella votiva. L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, personale sanitario e Vigili del Fuoco.

E ancora sangue e croci sull'asfalto in Irpinia in pochi giorni. Negli scorsi giorni altri incidenti, a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Sabato scorso a Mirabella Eclano, lungo l'autostrada A16 nei pressi dello svincolo di Benevento, dove un centauro 44enne di San Giorgio del Sannio, Giovanni Nuzzolo, ha perso la vita a causa di un incidente in moto. Ha perso il controllo del mezzo ed è impattato violentemente contro il guardrail. Pochi giorni prima sulla Statale 303 nel territorio del comune di Frigento, in provincia di Avellino un uomo di 44 anni, Gelsomino Silano, residente a Villanova del Battista, stava rientrando a casa a bordo del suo Fiat Fiorino quando per cause in corso di accertamento il veicolo si è ribaltato più volte finendo nella scarpata sottostante in località Sterparo di Fratte. L’uomo è morto sul colpo. Il corpo è stato estratto dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto insieme alle pattuglie dei carabinieri.