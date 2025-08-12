I carabinieri incontrano i ragazzi nel campo scuola di Montella: siete il futuro L'incontro

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella promozione della cultura della legalità tra i più giovani.

Ieri, nell’ambito del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato presso la Misericordia di Montella, il Comandante e i Carabinieri della Stazione di Montella hanno incontrato 20 partecipanti, di età compresa tra 10 e 16 anni.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la citata associazione, si è aperto con la proiezione di un video istituzionale e ha affrontato temi di attualità e rilevanza sociale, tra cui sicurezza stradale, uso consapevole dei social network e del web, bullismo e cyberbullismo, nonché elementi di educazione civica.

Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, i militari dell’Arma hanno instaurato un dialogo costruttivo con i giovani, stimolando la loro partecipazione e favorendo la riflessione su comportamenti responsabili e rispettosi delle regole.

L’iniziativa rientra nella costante attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino a favore delle nuove generazioni e si inserisce in un più ampio progetto volto a rafforzare la sinergia tra istituzioni, associazioni, famiglie e Forze dell’Ordine nel percorso di crescita dei cittadini di domani.