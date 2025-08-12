Montemiletto, resta ai domiciliari il 58enne accusato di incendio boschivo Non è escluso che il legale possa nei prossimi giorni possa presentare istanza di riesame

di Paola Iandolo

Convalidato il fermo e confermata la misura degli arresti domiciliati per il 58enne accusato di incendio boschivo, responsabile di aver appicato il fuoco a Montemiletto. Intanto stamane il 58enne ha detto davanti al gip Lorenzo Corona: “Ho sbagliato, mi vergogno” e ha ammesso le sue responsabilità limitatamente per un solo rogo divampato sabato a Montemiletto. Il legale sta valutando se presentare istanza di riesame e ha avanzato la richiesta per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari,ma nel primo pomeriggio il gip ha sciolto la riserva e ha confermato la misura dei domiciliari. Dunque nessuna attenuazione o revoca della misura.

L'uomo è stato individuato grazie alle telecamere. Le indagini si sono concentrate su un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, è stato possibile risalire alla targa e al proprietario del veicolo. Alcuni fotogrammi hanno ripreso l’uomo mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie a bordo strada.