Ferragosto, da oggi Galleria Monte Pergola aperta alle auto: si richiude lunedì Intanto Raccordo, Ofantina, A16 sono osservate speciali: rischio caos traffico

Sarà aperta regolarmente alle auto, con doppio senso di marcia la Galleria di Monte Pergola, sul raccordo Avellino-Salerno nel territoro di Solofra per Ferragosto. Oggi e domani tunnel aperto per agevolare il transito delle auto sul raccordo che collega i due capoluoghi campani. Seconda settimana di chiusura parziale fino a ieri della galleria Monte Pergola , nel quadro del dispositivo straordinario attivo per i giorni feriali. In questi giorni e fino a settembre, dalle 10 alle 14, il tunnel è chiuso al traffico in direzione Avellino per consentire soprattutto il transito dei mezzi pesanti -in particolare quelli del comparto conserviero- verso Salerno, sfruttando l’unico tunnel attualmente agibile con doppio senso di marcia temporaneo. Oggi e a Ferragosto, il transito tornerà regolare con doppio senso nell’unico tunnel agibile, ma sempre con divieto ai mezzi superiori alle 6,5 tonnellate. Il dispositivo tornerà in vigore dal 18 agosto per la terza settimana con le stesse modalità: chiusura della carreggiata verso Avellino dalle 10 alle 14 nei giorni feriali per permettere il transito ai Tir diretti nel Salernitano.

I controlli

Da oggi, la Polizia Stradale dispiega pattuglie sulle direttrici più battute: il raccordo Avellino–Salerno, l’A16, la Ofantina, la statale 90 delle Puglie, e la Nazionale verso il Mandamento. Sopra le loro teste, un elicottero del Reparto Volo scruterà il traffico e, chissà, forse scorgerà anche qualcos’altro.

È il consueto balletto di metà agosto: automobilisti in fila, agenti in divisa, e il sottile tentativo — sempre uguale e sempre diverso — di tenere a bada disordine e improvvisazione.