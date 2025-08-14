Rubinetti di nuovo a secco: amara vigilia di ferragosto ad Ariano

La nuova comunicazione da parte dell'alto calore

rubinetti di nuovo a secco amara vigilia di ferragosto ad ariano

Sospensione idrica su tutto il territorio comunale nella giornata di oggi 14 Agosto 2025

Ariano Irpino.  

L'alto calore servizi spa ha informato il comune di Ariano Irpino, che a causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, si rende necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in data odierna dalle prime ore del pomeriggio nel rione Cardito, Martiri e contrade.

Un problema che interessa gran parte dell'Irpinia. Leggi qui il punto della situazione. Ma il paradosso è che in molte zone dove è prevista la nuova interruzione, da circa tre giorni, l'acqua non è mai arrivata. Ad Ariano Irpino, volontari di Panacea, impegnati a distribuire acqua a persone anziane e disabili. 

Ultime Notizie