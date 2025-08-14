Rubinetti di nuovo a secco: amara vigilia di ferragosto ad Ariano La nuova comunicazione da parte dell'alto calore

L'alto calore servizi spa ha informato il comune di Ariano Irpino, che a causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, si rende necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in data odierna dalle prime ore del pomeriggio nel rione Cardito, Martiri e contrade.

Un problema che interessa gran parte dell'Irpinia. Leggi qui il punto della situazione. Ma il paradosso è che in molte zone dove è prevista la nuova interruzione, da circa tre giorni, l'acqua non è mai arrivata. Ad Ariano Irpino, volontari di Panacea, impegnati a distribuire acqua a persone anziane e disabili.