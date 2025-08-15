VIDEO Pioggia battente e cantieri, è caos sul Raccordo: "Un inferno" Code e disagi per gli automobilisti in transito

Dal caldo alle piogge torrenziali è ferragosto a metà in Irpinia. Inferno raccordo Avellino Salerno con auto in coda a passo d'uomo, tra i restringimenti dei cantieri dei lavori e la visibilità ridotta per la pioggia battente. L'allerta meteo continua, l'avviso della protezione civile avvisa di possibili arrivi improvvisi di grandine, fulmini e raffiche di vento. Fuggi fuggi da area vago e relax nel verde della provincia di Avellino. Nelle prime ore del pomeriggio il maltempo ha fatto capolinea anche sul Terminio, che stamane era stato preso d'assalto da migliaia di turisti per un ferragosto all'insegna di natura, gusto e relax.