Chiusano San Domenico piange Leonardo Picardi: siamo distrutti Il cordoglio

Dolore e cordoglio in Irpinia, nel piccolo borgo di Chiusano San Domenico per la morte di Leonardo Picardi, fondatore nel 2010 della Confraternita della Misericordia del paese. Il Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Chiusano ha comunicato la notizia del cordoglio, scatenando una immensa ondata di partecipazione delle tante persone che hanno conosciuto e amato Leo.

I social, il cordoglio

Attraverso un messaggio diffuso sui canali social, le due realtà hanno ricordato la figura di Picardi come “un punto di riferimento costante: sempre presente, disponibile, generoso, mai un ‘no’ davanti al bisogno del prossimo”. La nota prosegue sottolineando che “la sua vita è stata un dono per la comunità, per la sua famiglia e per il nostro paese. Dopo aver lottato con coraggio, oggi ci lascia un vuoto immenso, ma anche un esempio luminoso di servizio, amore e dedizione che continuerà a vivere nel cuore di ciascuno di noi”.

“Ciao Leo, amico di tutti”: l’omaggio della Misericordia e dei Fratres che dicono: “ogni nostra opera porterà per sempre il tuo ricordo. Ciao Leo. Amico di tutti”.