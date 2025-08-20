Anziana trovata sepolta vicino alla sua abitazione in Umbria: è irpina

Orrore in provincia di Terni, in Umbria. Una donna di 71 anni originaria della provincia di Avellino è stata trovata cadavere, sepolta a poca distanza dalla sua abitazione. La scoperta dei carabinieri, ad Arrone, in località Caroci, dove l'anziana viveva.
Si tratta di Enza Delli Gatti, originaria di Montella in alta irpinia. La donna viveva con la figlia e il genero, nel piccolo borgo umbro.
Sono stati proprio i familiari, la figlia in particolare ad allertare i carabinieri. Inchiesta coordianata dalla procura di Terni che ora indaga per occultamento di cadavere. I resti della salma in avanzato stato di decomposiozione, in obitorio per gli accertamentio medico legali.
"Forte sgomento - le parole del sindaco di Arrone Fabio Di Gioia - sappiamo del grande lavoro che stanno svolgendo gli inquirenti".